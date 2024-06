FRANCHI, La situazione tra lettere e lavori che procedono

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come sottolinea oggi il Corriere Fiorentino, la Fiorentina è tornata a bussare alla porta di Palazzo Vecchio per il restyling del Franchi ribadendo le perplessità intorno all’intero progetto che "rendono difficile programmare il futuro del club". È l’ennesima frecciata di uno scontro che va avanti da mesi. Da parte sua però il Comune ha tutta l’intenzione di andare avanti. Anche perché, sul modello Venezia (ovvero stornando soldi da progetti già finanziati), il sindaco Nardella punta sul recuperare i 55 milioni definanziati dal Governo e che già sono stati assegnati alla Città Metropolitana.

Si fa anche sapere che — se gli uffici riceveranno la nuova lettera — "la leggeranno con calma e attenzione, tenuto conto che il Comune è in amministrazione ordinaria per le elezioni. Si ricorda però che a fine aprile è stata firmata dalla Fiorentina una convenzione che prevede l’avvio dei lavori e la cantierizzazione e l’utilizzo dello stadio con capienza ridotta". In questo scenario le ruspe si muovono partendo dai lavori in curva Ferrovia. Nell’area di sosta alla sinistra del centro sportivo Astori sono comparsi i primi camion e macchinari che saranno impiegati per i lavori in curva Fiesole.