FRANCHI, L'omaggio a Bove: una serata all'insegna del 4

Come scrive il Corriere dello Sport, la serata del Franchi è all'insegna del numero quattro di Edoardo Bove. Tutto all'insegna del suo numero, che campeggiava già diverse ore prima del fischio d'inizio in curva Ferrovia. La coreografia è tutta per lui: bandierine biancorosse esibite in Ferrovia, con al centro, in viola, il quattro. Nonostante le richieste dello stesso calciatore ai compagni (nessuna celebrazione, ricordo o maglietta dedicata, Bove si sente ancora parte attiva del gruppo) i tredicimila del Franchi hanno voluto dedicare tutto, dall'ingresso in campo, ai cori durante la partita, al numero quattro viola.

Un gesto che è servito, per i tanti presenti anche domenica sera, a esorcizzare i momenti vissuti su quelle gradinate. All'ingresso in campo la dedica anche dello speaker, con un messaggio semplice e chiaro: "Torna presto Edo, ti vogliamo bene". Poi il pensiero della squadra, tutta schierata con un messaggio srotolato a centrocampo, nel punto in cui solo settantadue prima Bove si era accasciato: "Non volevi la maglia, eccoti lo striscione, ti aspettiamo", firmato tutta la squadra, da Palladino a chi non è sceso in campo, presente comunque dietro al messaggio per il proprio compagno. L'altro messaggio è poi arrivato al minuto quattro (per l'appunto) quando dopo la rete del vantaggio dell'Empoli, Ekong (coetaneo di Bove) invece di esultare ha chiesto quasi scusa alla curva avversaria, mostrando il numero quattro con le dita.