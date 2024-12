FRANCHI, In 20.000 per un match che può eguagliare un record

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Franchi saluterà il 2024 con Fiorentina-Udinese, una partita decisiva per la classifica che segnerà anche l'ultimo appuntamento dell'anno con il pubblico, prima di un altro periodo di restrizioni sulla capienza dello stadio. Come ricorda il Corriere Fiorentino, la squadra di Palladino, dopo alcune difficoltà in trasferta, ha trovato una formidabile continuità in casa, con cinque vittorie consecutive in campionato e un'incredibile striscia di 19 risultati utili tra Serie A, Coppa Italia e Conference League. L'ultima squadra a espugnare il Franchi è stato il Milan, a marzo 2024.

Un pareggio o una vittoria nel posticipo permetterebbero alla Fiorentina di eguagliare il record storico di 20 risultati utili casalinghi, stabilito da Prandelli tra il 2008 e il 2009. A spingere i viola verso il sesto successo consecutivo ci saranno circa 20mila tifosi, determinati a vedere la squadra chiudere l'anno in piena crescita, dopo una leggera flessione fisica nelle ultime settimane.