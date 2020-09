FRANCHI, Ieri visita dei tecnici del Comune e Barone

Il Corriere Fiorentino distribuito stamattina in edicola, al suo interno, affronta anche il tema dello stadio Franchi. Dopo il calcinaccio mostrato in diretta tv da Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, il Comune di Firenze ha immediatamente inviato alcuni dei suoi tecnici per un sopralluogo, anche in vista della parziale riapertura per la prossima sfida interna con la Sampdoria: una visita che, si legge, non avrebbe fatto emergere criticità particolari. Presente in rappresentanza della società viola il dg Joe Barone: ora si attende il confronto Commisso-Nardella per discutere del cosiddetto "emendamento salva-stadi".