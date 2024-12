FRANCHI, Freddo e paura: soltanto 16mila spettatori

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sulle pagine odierne de La Nazione si fa riferimento al pubblico che questa sera sarà presente al Franchi in occasione della sfida di Coppa Italia contro l'Empoli, alla luce di quanto accaduto domenica a Edoardo Bove: in tanti di quelli che erano sugli spalti domenica sera torneranno al proprio posto. Il gelo calato sul Franchi tre giorni fa è difficile da dimenticare. Al momento sono circa 16.000 gli spettatori attesi, alla fine ce ne potrà essere qualche centinaio in più. La quota però sarà grossomodo questa.

Da Empoli gli ultras hanno comunicato da giorni che diserteranno la trasferta a causa dei pochi posti a disposizione nel settore ospiti che avrebbero imposto delle scelte. Qualche tifoso azzurro ci sarà comunque.