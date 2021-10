FRANCHI, Domani in 20mila. Gli abbonamenti...

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport-Stadio si concentra questa mattina sui numeri legati ai mini abbonamenti staccati per lo stadio Franchi e ai numeri che vedranno protagonista l'impianto di Campo di Marte domani, in occasione del match col Cagliari. Sono quasi undicimila i mini abbonamenti venduti e ci sono ancora biglietti singoli disponibili nella speranza di avere più tifosi possibile allo stadio, per dare calore alla formazione di Vincenzo Italiano. Il sold out è ancora lontano, ma ci saranno comunque più di ventimila persone allo stadio e sarà anche la prima uscita in casa con gli ultrà presenti (e gli striscioni) che hanno fatto il loro ritorno a Venezia ma non ancora in Curva Fiesole. Il colpo d’occhio sarà totalmente diverso dal recente passato devastato dal Covid.