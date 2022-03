FRANCHI, Dettagli e tempi di Convenzione e restyling

È stata rinnovata ieri la convenzione tra Palazzo Vecchio e la Fiorentina per lo stadio Artemio Franchi, prolungando fino al 30 giugno 2023 (la vecchia scadeva nel 2022) con altri rinnovi previsti in funzione dei lavori del Franchi. La Nazione fa il punto sullo stadio di Firenze: il 7 marzo sarà annunciato il vincitore del concorso internazionale per il restyling, entro il 31 marzo Comune e Fiorentina istituiranno insieme uno specifico tavolo di confronto tecnico per studiare gli eventuali accorgimenti tecnici e organizzativi necessari per far procedere speditamente il cantiere e contemporaneamente consentire l’utilizzo – almeno parziale – da parte della Fiorentina delle relative strutture.

"Dovremo lavorare gomito a gomito", dice il sindaco Nardella che spera di cominciare entro la fine del 2023. Ci sarà poi da definire, quando non sarà possibile giocare allo stadio Franchi, dove andrà la Fiorentina.