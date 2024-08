FRANCHI, Confermata la capienza. Per gli ospiti...

L'edizione odierna de La Repubblica(Firenze), ha posto il focus sullo stadio Artemio Franchi. Ieri, come riportato dal quotidiano, è arrivato l'ok da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo all’apertura al pubblico dell'impianto di Campo di Marte per il primo impegno casalingo stagionale dei viola, questa sera in Conference League contro la Puskas Akademia. La Commissione scrive Repubblica: "ha effettuato un sopralluogo al Franchi e ha dunque dato parere positivo, rilasciando l’agibilità per la stagione agonistica appena cominciata. Per lo stadio, su cui sono in corso i lavori di restyling, è stata confermata la capienza lorda, quindi non effettiva, che ammonta a 24.786 posti".

Questa sera, per la prima volta, considerando la chiusura della Curva Fiesole, il tifo organizzato viola si sposterà in Ferrovia, come farà per tutto il resto della stagione. Al momento per il debutto europeo dei gigliati, in programma alle ore 20:00, sono previsti circa 8.000 spettatori. In vista della sfida di questa sera, su disposizione della Questura, nella zona dello stadio saranno istituiti alcuni provvedimenti di circolazione. Sul fronte legato alla capienza del settore ospiti invece non sono arrivate notizie ufficiali: "La Fiorentina ha chiesto una deroga per ridurre la capienza del settore ospiti a 250 tifosi. Ma per adesso non sono arrivati segnali definitivi. Dalla prefettura fanno sapere che la “partita” è in mano alla questura, dalla Lega Calcio aspettano invece un segnale dalla prefettura stessa". Intanto il tempo scorre e domenica ci sarà l'esordio casalingo in campionato della Fiorentina contro il Venezia.