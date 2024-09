FRANCHI, Con la Lazio si va verso il primo sold out

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Secondo quanto scritto da La Nazione, la Fiorentina contro la Lazio viaggia spedita verso il primo sold out stagionale. A poco più di 24 ore dal fischio d’inizio della sfida con la Lazio sono già quasi 20mila gli spettatori attesi a Campo di Marte, contando la quota dei 12mila abbonati più i circa ottomila tagliandi singoli venduti per l’evento e, secondo quanto scritto dal quotidiano, restano soltanto poche migliaia di ticket in tribuna coperta e in Maratona.