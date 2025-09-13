Franchi, ancora la prima il 13 settembre: nel 1931 l'inaugurazione dell'impianto
Circa 4 mesi dopo l'ultima volta la Fiorentina torna a disputare una partita al Franchi e lo fa in una data particolare per l'impianto di Campo di Marte. Oggi infatti, 31 settembre 2025, ricorre l'anniversario dell'inaugurazione dello stadio progettato dall'architetto Nervi. 94 anni fa infatti, con l'amichevole tra Fiorentina e Admira Vienna, si giocò per la prima volta sul terreno dell'allora "Giovanni Berta". Sempre il 13 settembre ma del 1934 poi, come riportato da La Nazione, in occasione di una sfida contro la Pro Vercelli, venne inaugurato l'impianto di illuminazione.
La prima gara ufficiale disputata al "Comunale" nel giorno del suo compleanno risale al 1958, quando i gigliati batterono 4-2 il Bologna in semifinale di Coppa Italia. Negli ultimi 50 anni la Fiorentina ha giocato solo 3 volte a Campo di Marte il 13 settembre. Nel 1981, Fiorentina-Como 1-0, nel 1987, Fiorentina-Verona 0-0, e nel 2009, Fiorentina-Cagliari 1-0.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2025 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati