FRANCHI, Amarezza viola per le mosse di Pessina

Come spiega questa mattina La Gazzetta dello Sport, il d.g. viola Joe Barone sta portando avanti i vari temi caldi: nuovo stadio (le ultime mosse della Sovrintendenza hanno sorpreso e amareggiato la dirigenza viola), rinnovo dei contratti di Chiesa e Milenkovic e la questione allenatore (Iachini resta in bilico). Commisso seguirà Lazio-Fiorentina in diretta dalla sua abitazione nel New Jersey. Il patron si è anche complimentato, attraverso Joe Barone, con le ragazze della Fiorentina Women che hanno conquistato la qualificazione alla prossima Champions. Finalmente un sorriso per Rocco.

