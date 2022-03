FRANCHI, Altro capitolo di un'Odissea lunga 15 anni

"Ma quanto tempo ci vuole per costruire uno stadio?". Parte da questo interrogativo l'articolo de La Nazione che ripercorre le vicissitudini legate al progetto del nuovo stadio a Firenze, progetto che vivrà oggi una tappa fondamentale con la presentazione del vincitore del concorso per il restyling della struttura. A lanciare il sasso- si legge- fu l'ex proprietario Diego Della Valle nel 2008. Dal progetto della cittadella viola, ai numerosi cambi di sede, sono stati tanti i momenti in questi quindici anni in cui la realizzazione del nuovo stadio stesse per partire, per poi arenarsi puntualmente su contenziosi burocratici. Il tema del nuovo stadio è stata una patata bollente per i vari sindaci passati a Palazzo Vecchio, sia per Leonardo Domenici che per Matteo Renzi fino ad arrivare ai giorni d'oggi con Dario Nardella. Preso atto dell'impossibilità di costruire uno stadio nuovo, si è virato per la ristrutturazione di quello vecchio, che oggi verrà presentata. Sperando che sia la volta buona.