FRANCHI, Alla ripresa sagome, colori e cori riprodotti

La Nazione scrive che quello che era stato in tante occasioni il valore aggiunto per la squadra, ossia il calore del pubblico, ora dovrà essere trasmesso in altro modo. Le Lega sta infatti studiando un modo per colorare gli spalti attraverso cartonati o simili. C'è poi da capire se, come successo a Valencia in Europa League contro l'Atalanta, si penserà anche ai cori da diffondere via altoparlanti. Il quotidiano, comunque, conclude evidenziando come attraverso un proprio sondaggio i tifosi preferiscano uno stadio vuoto piuttosto che colmo di sagome.