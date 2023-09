FRANCHI, Agenti Digos in borghese filmavano tifosi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Curioso retroscena quello svelato questa mattina da Tuttosport, nel pezzo di commento del successo della Fiorentina contro l'Atalanta: come spiegato dal quotidiano, ieri allo stadio - nello specifico nel settore del Parterre di tribuna - erano presenti agenti in borghese della Digos che hanno filmato in incognito tutto ciò che è avvenuto dietro le panchine di Italiano (che anche ieri ha avuto un confronto con un tifoso, per difendere Nzola) e di Gasperini, anche ieri bersaglio di qualche offesa da parte dei sostenitori viola in virtù di un'antica rivalità che si è consolidata negli anni.