FRANCHI, Abbonamenti in sospeso: troppi punti oscuri

Come evidenzia questa mattina Il Corriere Fiorentino, ieri è stato sorteggiato il calendario della nuova Serie A. Per la Fiorentina però le prime giornate saranno dei punti interrogativi soprattutto per la vicenda stadio. Il club deve ancora attendere prima di avviare la campagna abbonamenti, complici le problematiche con i lavori di ristrutturazione. Una delle quali è l'individuazione del settore ospiti. La società resta in attesa di capire come gestire gli abbonamenti con la capienza ridotta, in attesa della prima gara casalinga. Se l'andata del play-off di Conference sarà in trasferta la prima al Franchi sarà contro il Venezia