FOSSI, Stadio? Rocco non ha ancora detto di no ma...

L'edizione odierna de La Nazione riporta le parole del sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, in risposta alle ultime pessimistiche dichiarazioni di Rocco Commisso sul nuovo stadio: "Non le interpreto come una rinuncia definitiva, piuttosto come uno stato d'animo di delusione in merito alla situazione generale. Sappiamo che la priorità è il Franchi, ma i nostri contatti con la Fiorentina sono proseguiti e l'ipotesi Campi resta sul tavolo. In questo senso sarà chiarificatore anche il passaggio dal Ministero, se poi si scegliesse l'opzione niente la 'grande Firenze' perderebbe sicuramente un'occasione".