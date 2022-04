FORMAZIONE, Torna Torreira. Completano il reparto...

La Nazione riporta un aggiornamento sulle condizioni fisiche degli infortunati in casa Fiorentina. Buone notizie per quanto riguarda Matija Nastasic, che è infatti recuperato del tutto, mentre per Giacomo Bonaventura e Alvaro Odriozola serve ancora prudenza. Tutti e due hanno svolto una parte dell'allenamento con i compagni e saranno rivalutati giorno dopo giorno, ma nessuno vuole correre rischi. Contro il Venezia tornerà dopo aver scontato la squalifica invece Lucas Torreira, costringendo Italiano a panchinare un ottimo Amrabat. A completare il reparto ci sarà Gaetano Castrovilli, nonostante sia diffidato, e uno tra Alfred Duncan e Youssef Maleh. Conferme in attacco per Nico Gonzalez e Arthur Cabral.