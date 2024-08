FORMAZIONE, Torna De Gea. Poi ballottaggi in ogni reparto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Anche La Nazione volge il suo sguardo alla formazione che potrebbe schierare domani sera Raffaele Palladino a Felcsut, dove la Fiorentina tenterà l'accesso alla fase principale della Conference League. Quasi certamente tra i pali si rivedrà David de Gea, pronto a riprendersi il posto dopo aver rotto il ghiaccio proprio contro gli ungheresi una settimana fa. Poi ballottaggi aperti in ogni reparto. In difesa Martinez Quarta si candida per una maglia da titolare dopo la panchina in campionato così come Pongracic che era squalificato. Biraghi in vantaggio su Ranieri per completare il terzetto, ma il capitano potrebbe agire anche più avanti al posto di Parisi per una difesa più robusta.

A destra Dodo più di Kayode, in mezzo vediamo che accadrà con Amrabat ed è sfida aperta tra Mandragora e Richardson che ha fatto vedere cose interessanti contro il Venezia. In attacco, a meno di sorprese, ci sarà Kean (partito in panchina all’andata) sostenuto da Sottil e Colpani, entrambi in vantaggio rispetto a Kouamé e Barak.