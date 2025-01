FORMAZIONE, Mediana a tre rimandata. Folorunsho dal 1'?

FirenzeViola.it

Niente centrocampo a tre, almeno per ora. Come scrive Il Corriere dello Sport-Stadio, l'idea di rinforzare una mediana apparsa a corto di fiato e di muscoli sembra destinata a infrangersi contro lo stato dell'arte del reparto a disposizione di Raffaele Palladino: con Danilo Cataldi in dubbio - a parte anche durante l'allenamento di ieri, recuperabile per domenica ma ancora molto lontano dal 100% a causa di un'infiammazione al retto femorale - Richardson che ha perso quotazioni dopo la prestazione horror di Monza e i soli Adli, Mandragora e Folorunsho (che ha comunque ancora meno di una settimana di allenamento nelle gambe col nuovo gruppo), difficile che il tecnico viola opti per un nuovo assetto a tre nella delicata sfida contro il Torino.

Più probabile che Folorunsho, candidato a una maglia da titolare, possa spostarsi davanti alla difesa, con uno tra Adli e Mandragora a suo fianco.