FORMAZIONE, Italiano tentato: 11 cambi con il Riga

"E se stavolta fossero undici i cambi di Vincenzo Italiano che domani affronta l’Rfs Riga rispetto alla Fiorentina vista contro la Juventus?" Il Corriere dello Sport inizia con questa supposizione un articolo in cui cerca di anticipare le scelte del tecnico viola in vista del debutto nei gironi di Conference. Dietro a questa ipotesi non c'è un desiderio di snobbare una competizione a cui la Fiorentina sembra voler puntare, ma la necessità (ed in certi casi l'obbligo) di turnazione, uno dei must del tecnico ex Spezia. E così in porta si potrebbe rivedere Gollini, dietro, con Igor (squalificato) e Milenkovic (infortunato) out, spazio per Quarta e Ranieri (all'esordio in stagione), con sulle fasce Terzic e Venuti. In mezzo al campo Amrabat potrebbe lasciare il posto a Mandragora, con ai lati Bonaventura e Zurkowski e davanti spazio a Cabral con ai lati Ikoné e Saponara.