FORMAZIONE, Christensen in vantaggio su Terracciano

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scrive La Nazione, la Fiorentina vorrà riprendersi dopo la batosta subita a San Siro contro l'Inter e quella di domenica contro l'Atalanta potrebbe essere una grande occasione. In questi dieci giorni al Viola Park, il tecnico Vincenzo Italiano ha potuto lavorare con i giocatori che non sono stati impegnati con le Nazionali, concentrandosi sui dettagli e sulla condizione fisica.

La squadra appare quasi scontata: Christensen in porta con Terracciano riproposto a Genk, Dodo a destra, Milenkovic e Ranieri al centro e Biraghi è in vantaggio su Parisi; davanti alla difesa Arthur in regia e Mandragora (al momento favorito su Duncan); Bonaventura alle spalle della linea offensiva che sarà composto da Nzola e uno tra Sottil e Brekalo. L'unico dilemma rimane Nico Gonzalez. Dubbio che si scioglierà solamente dopo l'allenamento di rifinitura.