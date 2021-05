FONSECA, Anche la Viola ha pensato a lui: il punto

La storia di Paulo Fonseca e della Roma è destinata a finire, e non nel migliore dei modi. Complice la disfatta europea a Manchester e un finale di stagione che non si prospetta idilliaco, anche se l'esonero dell'allenatore non è imminente perché mancherebbe un'alternativa, è ormai solo questione di tempo e le strade si divideranno. Come spiega il Corriere dello Sport comunque, il tecnico portoghese ha molte richieste. Dalla Premier, dal suo Paese e anche dall'Italia, dove la Fiorentina ha pensato a lui per il dopo Iachini.