FLAMENGO, Da Gabigol a Pedro: ormai è l'isola felice

Un tempo i brasiliani tornavano in patria solo per situazioni come quelle del Carnevale (vedi Edmundo), oggi - come sottolinea La Gazzetta dello Sport - è diverso. Se si guarda al Flamengo, la squadra di Rio de Janeiro è diventata un'isola felice dove giocatori che in Europa hanno faticato e non poco riescono a rinascere. Gabigol e Pedro sono due esempi lampanti: l'ex Inter e l'ex Fiorentina sono rinati con la maglia rossonera indosso. Così come era rinato Gerson, centrocampista ex Roma e viola. A Firenze rimpiangeranno Pedro? Si domanda il quotidiano.