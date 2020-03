FIRENZE, Un cuore più grande di quello di Roma

Ampio spazio alla raccolta fondi "Forza e cuore" promossa dalla Fiorentina sulle pagine odierne de La Nazione in edicola oggi. Come sottolinea il quotidiano a far sì che si raggiungesse il fatidico target dei 500mila euro ci ha pensato la Mediacom, che con la sua donazione ha chiuso in settanta ore il cerchio di una colletta che ha raggiunto l'obiettivo del mezzo milione. Tanti giocatori della Fiorentina hanno voluto contribuire all’iniziativa del club, su tutti Ribery ma anche altri hanno fatto la loro parte, chi in forma anonima (Venuti e Dragowski) chi col proprio nome (Kouame, Castrovilli, Ceccherini e Terracciano ma anche Pradè e Dainelli, il tecnico delle Women’s Cincotta e i dipendenti della società). L’appello viola è stato poi raccolto da altri esponenti del mondo del calcio: dai New York Cosmos all’ex tecnico Montella fino al settore giovanile gigliato e al manager Chiodi. Per rendere l’idea di quanto altruista sia stata la risposta di Firenze e del tifo viola in questa circostanza basta fare un raffronto con quello che sta accadendo nella Capitale: la Roma, che la scorsa settimana ha fatto partire una raccolta fondi simile a quella viola rivolta ai supporter giallorossi, in nove giorni ha ricevuto il contributo di 2.400 donatori (la metà di quelli della Fiorentina) per una raccolta pari a 460mila euro.

