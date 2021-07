FIRENZE, Pronti maxischermi per la finale: il punto

La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle disposizioni di Comuni e Regioni d'Italia in merito ai maxischermi per la finale tra Inghilterra e Italia in programma domenica. Nelle piazze di Firenze ci saranno i tifosi - sottolinea la rosea - dal momento che Palazzo Vecchio non ha allestito un maxischermo del Comune ma neanche ha posto divieti, lasciando manovra ai privati. Ovviamente bisognerà rispettare le norme anti-covid, con prenotazione per garantire il necessario distanziamento. Diversi i maxischermi già allestiti, in particolare sui Lungarni, e a Campo di Marte, accanto allo stadio Franchi, dove si è assistito già a tutti i match degli azzurri dall’inizio del torneo, sarà allestito un secondo maxischermo nello spazio della pista di pattinaggio. Al momento non risultano neanche particolari ordinanze sulla vendita di alcolici, ma di certo si sta allestendo un piano di sicurezza per evitare eccessivi assembramenti in caso di vittoria della Nazionale di Mancini.