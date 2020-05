FIORENTINA WOMEN'S, Sopralluogo a San Marcellino

Finestra sul calcio femminile, e sulla Fiorentina, all'interno dell'edizione odierna di Tuttosport. Nel raccontare dettagli dei preparativi di cui vi abbiamo resi informati anche su FirenzeViola.it (LEGGI QUI), dalla cucina fino alla musica passando anche per l'organizzazione social degli allenamenti in collegamento video, e nell'attesa di conoscere il proprio destino a proposito della ripresa di allenamenti collettivi e campionato, nella giornata di ieri la società viola ha effettuato un sopralluogo a San Marcellino, per visionare condizione di campi e spogliatoi. I preparativi fervono, anche in vista della prossima stagione.