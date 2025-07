Fiorentina, via alla tournée in Inghilterra. La Repubblica-Firenze: "Pioli a caccia di certezze"

Sono iniziate in Inghilterra altre due settimane di ritiro per la Fiorentina, nelle quali Pioli cercherà nuove certezze. Si lavorerà molto sul serbatoio dei suoi ragazzi: doppie sedute, lavoro a secco alternato a parte atletica con la palla da svolgere ad ampia intensità, esercitazioni tattiche la faranno da padrone per dare alla squadra la giusta benzina per affrontare una stagione da tre impegni settimanali e che non avrà — ad eccezione delle soste per le nazionali di settembre, ottobre e novembre — una vera e propria pausa invernale, si legge su La Repubblica-Firenze.

In programma le amichevoli con Leicester, Nottingham Forest e Manchester United. La base di partenza sarà sempre la difesa a tre mentre gli esperimenti riguarderanno la conformazione della trequarti alle spalle della punta. Se sarà 3-4-2-1 come visto con la Carrarese o se ci sarà spazio al tridente puro, con un trequartista e due punte, molto dipenderà dagli interpreti, Gudmundsson in primis, e dal tipo di avversario.