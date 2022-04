FIORENTINA-UDINESE, Diventata la partita dei rinvii

La Nazione distribuita stamattina in edicola mette sotto la lente d’ingrandimento la partita tra Fiorentina e Udinese, definita la “gara dei rinvii”. La sfida è infatti spesso stata giocata come recupero, iniziando dal tragico 4 marzo 2018 in cui perse la vita Davide Astori. Ma anche l’ultima partita giocata prima della pandemia, quella disputata l’8 marzo 2020 e inizialmente in programma alle 18 del 29 febbraio. Rimandata ad appena 6 ore dal via per essere poi giocata a porte chiuse, un po’ come il 2-0 viola del febbraio 2007 disputato in un Franchi deserto nella settimana successiva alla scomparsa del poliziotto Raciti durante gli scontri tra tifosi di Catania e Palermo.