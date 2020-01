FIORENTINA-SPAL, Chi va sotto è perduto: i numeri

L'edizione odierna de La Nazione fornisce qualche numero a corredo della partita di oggi (fischio d'inizio alle ore 15) tra Fiorentina e SPAL. Le due squadre sono ai primi posti per durata media delle gare (circa 97 minuti), e sono poco inclini a chiudere le partite senza subire gol: tre volte i viola, solo due gli estensi. Questi ultimi conducono anche la poco invidiabile classifica dei peggiori attacchi: ecco perché, scrive il quotidiano, è realistico pensare ad un ritorno ai tre punti per i viola, con il successo che manca da otto gare. In questo arco temporale, peraltro, le due squadre hanno avuto il rendimento peggiore dell'intera Serie A: tre punti la squadra gigliata, cinque quella ferrarese. Una chiave di lettura potrebbe essere rappresentata dalla difficoltà della squadra di Semplici nel rimontare uno svantaggio: tredici volte è andata sotto, dieci ha perso. Occhio però alle eccezioni, perché nell'ultimo successo spallino (1-2 al Grande Torino) il club di Ferrara inizialmente inseguiva nel punteggio.