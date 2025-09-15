"Fiorentina, serve la chiave giusta per poter osare di più", l'opinione di Poesio

Il giornalista Ernesto Poesio commenta sulle colonne del Corriere Fiorentino il momento della Fiorentina. Di seguito alcuni estratti: "Pioli ha scelto, con buonsenso, di non stravolgere almeno per il momento l’impianto con cui la Fiorentina ha concluso la scorsa stagione. [...] Una decisione conservativa, quella del tecnico, nata anche dalla convinzione che i 65 punti della scorsa stagione fossero un traguardo di tutto rispetto. Il risultato è stato però una Fiorentina un po’ a metà del guado, né carne né pesce, che ha perso solidità in difesa e non ha migliorato di molto la fase offensiva.

Una Fiorentina indecisa a cui è necessario dare una scossa e che, essendo all’inizio del campionato, ha ancora tempo per individuare l’abito migliore da indossare. [...] E se modifiche tattiche non appaiono ancora all’orizzonte allora il cambiamento non può che passare dagli interpreti. Due su tutti appaiono (avendo caratteristiche uniche nella rosa) i giocatori in grado di proporre qualcosa di diverso ed entrambi sono giovani italiani: Fazzini e Nicolussi Caviglia. A loro si dovrà trovare al più presto spazio in un centrocampo che ancora non ha trovato la sua identità.