FIORENTINA, Riecco Kouame. Oggi assente solo Gud

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Gruppo quasi al completo, come scrive questa mattina il Corriere dello Sport-Stadio, per Raffaele Palladino a tre giorni dalla sfida di Bergamo contro l'Atalanta. Nella sessione odierna di allenamento in campo anche Christian Kouame, l'ultimo nazionale rientrato, reduce dai soli quattro minuti giocati contro lo Zambia con la sua Costa d'Avorio. Tra i nazionali invece il più utilizzato è stato Edoardo Bove che, con l'Under21 di Carmine Nunziata, ha collezionato 160 minuti e un gol.

Unico assente per l'allenamento di oggi Albert Gudmundsson. L'islandese è a Reykjavik dove oggi è atteso in tribunale per il processo in cui è imputato di cattiva condotta sessuale. Tra stasera e domani è atteso il verdetto con l'ex Genoa che venerdì sera farà ritorno in Italia per mettersi a disposizione di Palladino in vista della trasferta in campionato di Bergamo contro l'Atalanta.