FIORENTINA, Questa sera a Monza un bivio Champions

Quella in programma questa sera a Monza non sarà una sfida come le altre. Non lo sarà per Palladino che tornerà per la prima volta nello stadio in cui si è lanciato come allenatore e non lo sarà neanche per la Fiorentina che, visti i risultati delle dirette concorrenti, in caso di vittoria potrebbe riavvicinarsi alla zona Champions. La Fiorentina, reduce da un punto nelle ultime quattro partite, è ad un bivio: riprendere la corsa verso le posizioni più nobili della classifica oppure aprire ufficialmente la crisi. I viola, come riportato dal Corriere Fiorentino, in queste ultime uscite hanno mostrato fragilità in fase difensiva e una totale dipendenza da Kean in zona gol. Contro il Monza serve ritrovare l'equilibrio di autunno per riprendere la corsa.

Aspettando nuovi rinforzi dal mercato intanto Palladino ha subito convocato Folorunsho. L'ex Napoli partirà dalla panchina per essere inserito a gara in corso. L’idea di Palladino infatti è di farne il "nuovo Bove" in quel finto 4-2-3-1 che tanto aveva funzionato e che oggi, dopo il disastroso ritorno al 3-4-2-1 contro il Napoli, verrà riproposto nella sua versione integrale. Quella con Dodo, Comuzzo, Ranieri e Gosens in difesa e con Beltran, favorito su Gudmundsson, alle spalle di Kean. In mediana, visto il forfait di Cataldi, ci sarà Mandragora accanto ad Adli. Sulle fasce spazio a Sottil a sinistra e Colpani a destra.