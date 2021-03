FIORENTINA, Quanti black out nei finali. Il riepilogo

La Nazione evidenzia come la Fiorentina non sia nuova a subire gol nei minuti finali: in particolare sono 8 le partite in stagione in cui i viola hanno incassato reti nel corso dei dieci minuti finali. Sia con Iachini (3) che con Prandelli (5). Per quanto riguarda il tecnico marchigiano, ciò è accaduto con Inter, Sampdoria e Udinese, mentre riferendosi a Prandelli il quotidiano ricorda le sfide con Genoa, Napoli, Inter (in Coppa Italia), Torino e appunto l'ultima con Udinese.