Fiorentina Primavera dentro l'obiettivo playoff. Travolto l'Udinese davanti a Commisso

vedi letture

Dopo una striscia di appena un punto nelle ultime sei partite, la Fiorentina Primavera torna a sorridere battendo i pari età dell'Udinese per 5-0 al Viola Park, sotto gli occhi del presidente Commisso. Una gara dominata quella della squadra di Galloppa, che dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due gol (doppietta di Keita, al suo primo bis da quando gioca in Under-20) nella ripresa ha dilagato grazie all’apporto di uno straordinario Braschi.

Con questo risultato la Fiorentina è salita a quota 60 punti in classifica, tornando al quarto posto in attesa di capire cosa farà la Juventus oggi a Cagliari, mentre l’Udinese (94 reti al passivo in 33 gare!) è matematicamente retrocessa in Primavera 2. La squadra di Galloppa resta così in piena zona playoff, col sogno di andarsi a giocare le finali scudetto che anche quest'anno si disputeranno al Viola Park.