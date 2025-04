Fiorentina, per l'Europa "deve restare tutto aperto": il commento sul Corriere dello Sport

Sulle colonne del Corriere dello Sport è possibile leggere il commento del giornalista Alessandro Mita in merito alla gara di stasera tra Fiorentina e Celje dal titolo "Deve restare tutto aperto". Di seguito alcuni estratti "Semifinale di Coppa Italia (persa con la Juve) nel 2021-2022, finale di Conference League (persa con il West Ham) e finale di Coppa Italia (persa con l’Inter) nel 2022-2023, finale di Conference League (persa con l’Olympiacos) nel 2023-2024: le ultime tre stagioni hanno portato la Fiorentina vicino al coronamento di un sogno. E’ vero, nessun successo e un anno fa la delusione cocente del ko con i greci ad Atene, ma comunque un trend nelle coppe che ha messo il club di Commisso nell’alta gerarchia del calcio italiano. Mentre in campionato la Fiorentina non scavalla mai il settimo posto, lì c’è una strada che i viola sanno percorrere. E su quella strada bisogna continuare a camminare, battendo il Celje e conquistando un’altra semifinale di Conference League. [...] La partita con gli sloveni è il confine tra il benessere e la frustrazione, tra il sogno e la disillusione: ecco perché stasera in campo servono i migliori, per chiudere la pratica il più rapidamente possibile.

Se l’obiettivo è migliorare la scorsa stagione, uscire dalla Conference dopo la Coppa Italia e per di più eliminati da una formazione nettamente inferiore sarebbe un passo indietro inequivocabile, compiuto con (a detta di tutti) la miglior Fiorentina della gestione Commisso. Resterebbe solo il campionato, con le sue molteplici difficoltà nella corsa a un posto in Europa. Però, parlando appunto di campionato, non si può chiudere del tutto la porta che conduce alla qualificazione europea. [...] Deve restare tutto aperto, Conference e campionato, anche se in serie A le possibilità sono minime. Lo chiede giustamente Firenze, che a questo punto dell’annata sognava ben altra dimensione, soprattutto ripensando alle otto vittorie consecutive in campionato, ai successi contro le grandi e a quella zona Champions dove la squadra era atterrata a fine 2024. Adesso tutti sono chiamati a misurare la propria forza, dalla società al tecnico e ai giocatori".