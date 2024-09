FIORENTINA, Oggi un unico obiettivo: i tre punti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Nazione oggi in edicola analizza il lunch match del Franchi tra Fiorentina e Lazio partendo dal grande dilemma della formazione gigliata: Gudmundsson dal primo minuto sì o no? Un dubbio che Palladino si porterà dietro fino a poco prima del match vista l'importanza dell'islandese. Che il nuovo numero 10 viola scenda in campo dal primo minuto, a gara in corso o che dia ancora forfait, oggi l'imperativo per la Fiorentina è portare a casa i primi tre punti stagionali. Intorno alla squadra, e soprattutto all'allenatore, l'aria, visti i soli tre punti in quattro partite, ha iniziato a farsi pesante e una vittoria contro i capitolini sarebbe sicuramente una boccata d'ossigeno.

I viola per vincere dovranno essere meno vulnerabili in difesa, più solidi a centrocampo nonostante il cantiere aperto con tanti nuovi innesti, e più concentrati visto il decisivo calo di tensione nel finale di primo tempo a Bergamo. Il tecnico campano, consapevole dell'importanza della partita, ha cercato di togliere pressione al gruppo in conferenza stampa e ha voluto vivere la vigilia tutti insieme in ritiro al Viola Park. Come in attesa di una finale.