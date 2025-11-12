Fiorentina, oggi si torna a lavoro: due sedute il giorno come se fosse preparazione estiva
FirenzeViola.it
Oggi la Fiorentina tornerà in campo al Viola Park dopo aver avuto due giorni di riposo. Al Viola Park andranno in scena due sedute di lavoro al giorno, come se fosse il tempo della preparazione estiva, e ci saranno diverse situazioni da affrontare in fretta. Da valutare prima di tutto le condizioni di Moise Kean, che ha saltato la Nazionale per un problema alla tibia. In questi giorni non saranno al centro sportivo i nazionali Gudmundsson, convocato dall’Islanda, Dzeko dalla Bosnia, Pongracic che è con la Croazia e Sohm con la Svizzera, a cui si aggiungono Comuzzo e Fortini nell’Italia Under 21. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.
Si riparte dalla 'fame' di Vanoli: ecco quali potrebbero essere i primi accorgimenti. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un attaccante ma gli sprechi estivi complicano il lavoro di Goretti
Si riparte dalla 'fame' di Vanoli: ecco quali potrebbero essere i primi accorgimenti. Tra gli obiettivi di mercato c'è anche un attaccante ma gli sprechi estivi complicano il lavoro di Goretti
Fiorentina fragile sui piazzati: Vanoli cambia metodo e responsabilizza i singoli per evitare altri errori
Il caso della preparazione fisica e la soglia di fatica, ora occhio ai cambi drastici. Vanoli non abbia pietà, c'è poco da salvare. Decida con coraggio senza fare sconti ai senatori
Un piccolo passo avanti, prendiamolo. Meglio il carattere ma ancora errori gravi. Il tecnico ordina doppie sedute in serie. E forse ha ragione Piccoli...
