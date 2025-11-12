Fiorentina, oggi si torna a lavoro: due sedute il giorno come se fosse preparazione estiva

Oggi la Fiorentina tornerà in campo al Viola Park dopo aver avuto due giorni di riposo. Al Viola Park andranno in scena due sedute di lavoro al giorno, come se fosse il tempo della preparazione estiva, e ci saranno diverse situazioni da affrontare in fretta. Da valutare prima di tutto le condizioni di Moise Kean, che ha saltato la Nazionale per un problema alla tibia. In questi giorni non saranno al centro sportivo i nazionali Gudmundsson, convocato dall’Islanda, Dzeko dalla Bosnia, Pongracic che è con la Croazia e Sohm con la Svizzera, a cui si aggiungono Comuzzo e Fortini nell’Italia Under 21. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.