Fiorentina-Napoli, per i biglietti tutto invariato però è corsa al botteghino dopo il via libera
Anche il Corriere Fiorentino fa il punto sui biglietti di Fiorentina-Napoli. Alla fine è rimasto tutto invariato per quanto riguarda il settore ospiti del Franchi, la cui capienza resta di 300 posti anche per Fiorentina-Napoli anche se c’è l’apertura ai residenti in Campania. La decisione tardiva del Viminale ha permesso solo ieri alla Fiorentina, a tre giorni dalla gara, di aprire la biglietteria facendo storcere un po’ la bocca alla stessa società: la richiesta comunque è altissima, solo ieri infatti sono stati venduti 5mila biglietti.
Ma a storcere il naso sono stati soprattutto i tifosi del Napoli che speravano di venire almeno in 700. Negli altri settori destinati ai tifosi viola infatti i paletti sono tali da escludere l’acquisto da parte degli ospiti.
