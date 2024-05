FIORENTINA, Le tappe dei viola prima della finale

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A quattro giorni dalla finale di Atene la Fiorentina continua a lavorare al Viola Park per preparare quella che potrebbe diventare una notte storica. Vincenzo Italiano e il suo staff stanno studiando un piano gara per battere una formazione che tra quarti di finale e semifinale ha battuto Fenerbache e Aston Villa. Tre sedute di lavoro al Viola Park e poi la partenza, lunedì pomeriggio, per la Grecia. Ad Atene i viola pernotteranno in un albergo nei pressi del quartiere Nea Filadelfia, dove sorge lo stadio teatro della finale. Il giorno della vigilia vedrà i gigliati impegnati in un allenamento al mattino(ore 10 italiane) allo stadio Agia Sophia, prima della conferenza stampa alle 15:45 italiane di Italiano, Biraghi e Bonaventura.Poi il rientro in albergo in una zona super controllata dalle forze dell'ordine con oltre sei mila poliziotti che nel giorno della gara stanzieranno vicino allo stadio dell'AEK Atene.

Dall'altra parte Mendilibar, dopo aver visto insieme al suo staff la sfida dei viola contro il Cagliari, è sicuro di sapere come far male alla Fiorentina. Anche il centrocampista spagnolo Vicente Iborra, che ha già battuto i gigliati con la maglia del Siviglia nell'Europa League del 2015, come mostrato sui profili social dell'Olympiacos è pronto a scrivere la storia con i tifosi biancorossi. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.