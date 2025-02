Fiorentina-Inter, Simone Inzaghi con l'undici tipo: Carlos Augusto a sinistra, davanti la Thu-La

La Gazzetta dello Sport prova a schierare l'Inter in vista del recupero di stasera. Se da una parte la Fiorentina ha gli uomini contati (solo quattordici calciatori a disposizione di Palladino), l'Inter si presenta con una rosa pressoché al completo - assenti solo il terzo portiere Di Gennaro, Correa (infortunio) e Zalewski, non schierabile per la regola che vieta ai nuovi acquisti di gennaio di prendere parte al recupero della sfida iniziata il primo dicembre scorso.

E così Simone Inzaghi sembra intenzionato a schierare il suo undici tipo: secondo la Gazzetta dello Sport, l'Inter scenderà in campo col consueto 3-5-2 con Sommer tra i pali, difesa con Bisseck, De Vrij e Bastoni (Inzaghi recupera dopo due mesi Acerbi, che dovrebbe partire dalla panchina), centrocampo con Dumfries e Carlos Augusto - e non Dimarco, apparso in affanno nel derby - sulle fasce, Barella, Cahlanoglu e Mkhitaryan in mezzo, davanti la Thu-La, Thuram Lautaro. Ricordiamo che si ripartirà dal 17' con una rimessa a favore della Fiorentina.