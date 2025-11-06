La Fiorentina chiede chiarezza sul Franchi: "Un danno per i ricavi del club"

Su La Nazione, edizione odierna, spazio ancora al tema stadio Franchi: tutti i timori su una situazione ancora piena di dubbi e incertezze legate a tempi e costi sono stati messi nero su bianco dalla Fiorentina nella relazione finanziaria annuale 2024/25. Un documento di 87 pagine che fotografa il bilancio al 30 giugno 2025.

"La Società continua ad affrontare le sfide economiche legate alla ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi" si legge nella relazione che mette subito in evidenza gli ostacoli del progetto di restyling: "La stagione 24/25 ha avuto una capienza di circa 21.600 posti, con una riduzione del 50% della capienza totale, che ha portato a un calo dei ricavi dovuto alla perdita di vendite di biglietti e partnership commerciali. Di conseguenza, la contrazione dei ricavi da giorno gara continuerà nella stagione 25/26 e oltre, fino al completamento del progetto.Sebbene il completamento della ristrutturazione dello stadio sia previsto per il 2029, vi è una notevole incertezza sul raggiungimento di tale obiettivo. Al di là della prima fase di costruzione, di cui abbiamo comunque molte riserve, i prossimi passi della ristrutturazione dello stadio non sono ancora stati definiti dal Comune e, di conseguenza, il loro impatto in termini di capienza e altre questioni è sconosciuta".

Tutta questa situazione, commenta la Nazione, incide e non poco sul dato che salta all'occhio dalla relazione: il bilancio 2025 in rosso di 23 milioni. I ricavi da stadio sono scesi a 11,2 million (erano 14,3 al 30 giugno 2024). Ovvero tre milioni in meno, di cui un milione si è perso peri ricavi derivanti dalle partite in casa in campionato e un altro milione dagli abbonamenti. E la richiesta al Comune: "La Società ha necessità di avere chiarezza dal Comune circa la durata del progetto di ristrutturazione, le fasi di costruzione non ancora definite e sul loro impatto in termini di capienza". Dal documento, conclude il quotidiano, non traspare la volontà di Commisso di investire soldi nel restyling. Anzi. La Fiorentina si interroga sulla disponibilità e la provenienza dei fondi necessari per completare il progetto.