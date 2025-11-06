La Fiorentina ha scelto Vanoli. Per la Gazzetta però a Genova ci sarà Galloppa

Una call effettuata ieri pomeriggio ha segnato l'accelerata decisiva per la scelta dell’allenatore che dovrà prendere il posto di Stefano Pioli, esonerato martedì mattina. La decisione sembra ormai presa: Paolo Vanoli sarà il nuovo tecnico della Fiorentina. Lo conferma anche la Gazzetta dello Sport. Fino alla scorsa stagione sedeva sulla panchina del Torino, e il suo profilo è stato preferito a quello di Roberto D’Aversa, inizialmente in corsa e caldeggiato, pare, anche da Daniele Pradè, che ha lasciato il club sabato scorso.

Scrive la rosea: Vanoli, nato sotto il segno del Leone, ha diversi punti in comune con Pioli: entrambi ex difensori e, soprattutto, ex giocatori della Fiorentina. In maglia viola ha militato dal 2000 al 2002, vincendo una Coppa Italia — l’ultimo trofeo conquistato dal club — con Roberto Mancini in panchina. In quella doppia finale contro il Parma segnò anche un gol. Vanoli era tra i primi tecnici “pronti a scattare”, stimato e apprezzato da molti nel mondo del calcio. Per la Gazzetta il suo debutto in panchina arriverà solo dopo la sosta, contro la Juventus.