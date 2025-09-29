Fiorentina graziata da due ex: Nzola e Cuadrado fanno tremare i pali (e Pioli)

vedi letture

Prima M'bala Nzola, poi Juan Cuadrado: prima una traversa, in avvio, poi un palo, sul finale. Sono le due occasioni migliori del Pisa (e della partita) su cui si concentra la Nazione. A giocare un brutto scherzo alla Fiorentina ci hanno provato entrambi gli ex della partita.

Lo 0-0 dell'Arena Garibaldi ha visto protagonisti sia Nzola (partito dal 1') che Cuadrado (entrato a metà secondo tempo). Match aperto con una frustata di testa dell'angolano, bravo ad anticipare Pablo Marì, che si è stampata sulla traversa. Nella ripresa a dare vivacità alla gara ci ha pensato invece il colombiano, che ha messo più volte in difficoltà Dodo, colpendo poi anche un palo con un destro secco che ha scheggiato il legno alla destra di De Gea. Per il quotidiano toscano sono loro due, i grandi ex, quelli che ci hanno provato di più, nonché alcuni tra i migliori nelle fila della squadra di Alberto Gilardino, altro grande ex della domenica.