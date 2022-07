FIORENTINA FEMMINILE, Il nuovo staff di Panico

Il Tirreno distribuito stamani in edicola illustra il nuovo staff tecnico di Patrizia Panico per la Fiorentina Femminile, da ieri in ritiro a Moena. Il vice-allenatore è Gian Loris Rossi, il preparatore dei portieri è Carmelo Roselli mentre il lato atletico è affidato a Alessandro Buccolini e Giovanni De Gennaro. Il recupero sarà lavoro per Giacomo Palchetti, i fisioterapisti sono Andrea Magro, Elisa Pecini e Costanza Delli, a stretto contatto con i medici sociali Alice Bartolini e Rossella Quarta. Con loro a Moena anche il match analyst Simone Saravo.