FIORENTINA FEMM, Momento difficile. Sabato con il Como

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato dal quotidiano La Nazione, il momento è di quelli difficili per la Fiorentina Femminile dopo la brutta eliminazione in Champions League per mano del Wolfsburg e la pesante sconfitta in campionato contro la Juventus. In due partite le ragazze di De La Fuente hanno subito 12 gol dalle tedesche e a Biella contro le bianconere hanno perso per 4-0. Da sottolineare come il Wolfsburg per il momento sia un avversario fuori portata per le viola e che probabilmente si giocherà fino in fondo la vittoria della Champions League e come in campionato, prima del match contro la Juventus, Tortelli e compagne avessero fatto bottino pieno.

Sabato al Viola Park contro il Como, match in programma alle 12:30, le gigliate proveranno a riprendere la loro marcia in campionato verso la poule scudetto e magari un altro terzo posto valido per l'accesso alla Champions League.