FIORENTINA, Due questioni aperte: dirigenza e allenatore

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Come riportato da La Nazione nella sua edizione odierna, la Fiorentina ha adesso due nodi da sciogliere: quello legato alla società e quello legato al futuro tecnico. Se a livello dirigenziale i dubbi potrebbero essere fugati durante la conferenza stampa, che con ogni probabilità si terrà martedì, con l'arrivo di Goretti ad affiancare Pradè, sul fronte allenatore invece la situazione è più nebulosa. Dato ormai per certo, la sconfitta in finale di Conference ne ha aumentato le possibilità, l'addio di Vincenzo Italiano, la Fiorentina vede in Raffaele Palladino il candidato numero uno per la sua sostituzione. Sul tecnico del Monza però ci sarebbe stato l'inserimento del Bologna che ancora, per rispetto della Fiorentina che deve terminare la stagione a Bergamo, non ha parlato con Vincenzo Italiano.

L'ormai ex allenatore viola e la società felsinea si incontreranno dopo la sfida contro l'Atalanta, anche se i rossoblu hanno in programma un incontro pure con Palladino. Occhio poi per entrambi i tecnici alla possibile riapertura dei discorsi sulla panchina della Lazio dopo i recenti sviluppi nel rapporto tra Lotito e Tudor. La Fiorentina comunque rimane in pole position su Palladino, ieri il tecnico si è incontrato a Firenze con la dirigenza(QUI la notizia su FirenzeViola.it), e continua a monitorare altri profili, su tutti quello di Alberto Aquilani.