FIORENTINA, Da Nico a Gud: Gol in partenza e gol in arrivo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna del quotidiano La Nazione si concentra sulla quantità di reti che la Fiorentina ha perso e rischia di perdere con le uscite. I gol fatti, soprattutto da parte degli attaccanti, sono stati il vero tallone d'Achille della viola di Italiano e quest'estate, al 30 giugno, i gigliati ne avevano persi già 16. Si tratta dei centri di Bonaventura, Belotti, Duncan, Arthur e Castrovilli. Oltre a questi, nel prossimo futuro la formazione Toscana potrebbe dire addio anche al capocannoniere della scorsa stagione, Nico Gonzalez, che di gol ne ha segnati 14 tra campionato e Conference, e nella lista dei partenti figurano, nei piedi dei vari Nzola (3), Ikoné (3), Kouame (2) e Brekalo (1), altre 9 reti. In totale sono trentasette i gol in Serie A che la Fiorentina perderebbe dal mercato.

Pradè e Goretti però non si faranno trovare impreparati e, oltre a Colpani, sono pronti a portare a Firenze anche Albert Gudmundsson. Due capocannonieri della scorsa stagione, El Flaco ha segnato 8 reti con il Monza e l'islandese ne ha messi a referto 14 con il Grifone. Oltre a questi 22 gol in arrivo ci sono anche le sette reti di Tessman in Serie B a Venezia. Per concludere c'è anche la speranza che il nuovo centravanti gigliato, Moise Kean, torni a centrare con continuità la porta dopo le zero esultanze nello scorso campionato.