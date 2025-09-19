Fiorentina-Como, si va verso il sold-out come con il Napoli: si stimano 20mila spettatori
La Nazione fa il punto sui biglietti per la sfida di domenica contro il Como. I tifosi hanno deciso di stringersi attorno alla squadra di Pioli proprio nel momento più delicato della stagione e i numeri parlando già chiaro: già circa 5.000 i tagliandi venduti in prevendita, che si sommano ai 13.478 abbonati. Proiezioni che fanno pensare a uno stadio vicino al tutto esaurito, come era successo appena una settimana fa contro il Napoli.
Si stimano dunque almeno 20mila spettatori sugli spalti, pronti a spingere la Fiorentina verso il primo successo in campionato che potrebbe dare la scossa definitiva a una stagione iniziata a singhiozzi. Ma l’attesa non si ferma al test col Como. Sullo sfondo infatti si accende già la fiamma per il derby del 28 settembre all’Arena Garibaldi contro il Pisa, un incrocio che manca da quasi 35 anni.
