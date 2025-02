Fiorentina-Como, per la Repubblica è da contropiede: "Ben vengano i tre punti sporchi"

"Una vittoria anche sporca in attesa di nuove certezze". Con questo titolo, il collega Stefano Cappellini scrive su la Repubblica (ed. Firenze) un editoriale verso Fiorentina-Como, in cui la squadra Palladino cerca tre punti anche sporchi, ma di fondamentale importanza: "Sarà difficile, con questo Como, e forse non sarà più possibile aspettare e ripartire in contropiede, come abbiamo fatto nelle due partite con l’Inter, con successo nella prima e senza mai superare il centrocampo per buona parte della seconda - scrive Cappellini -.

Si chiamava catenaccio, un tempo. L’importante è non aprire un dibattito filosofico: a calcio si può vincere in tanti modi, e nessuno è superiore all’altro per principio. Sicuramente la Fiorentina di Palladino non è una macchina da calcio spettacolo, su questo hanno certamente ragione i nostalgici di Italiano, eppure ha vinto partite che la Viola degli ultimi anni sicuramente non avrebbe portato a casa. Se anche quella con il Como fosse un’altra vittoria sporca, ben venga".