"La Fiorentina si scopre meno Kean dipendente". La Gazzetta su Piccoli

"La Fiorentina si scopre meno Kean dipendente". La Gazzetta su PiccoliFirenzeViola.it
Oggi alle 08:15
di Redazione FV

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di Roberto Piccoli e della prestazione in Polonia che ha convinto la rosea. "Sacrificio, affidabilità ed efficacia" scrive il quotidiano che sottolinea come l'attaccante scuola Atalanta si stia guadagnando così credibilità e fiducia dopo un inizio sulle montagne russe, condizionato anche dal momento no della squadra.

La Fiorentina si sta scoprendo un po’ meno Kean dipendente e Paolo Vanoli sa che là davanti può contare su un’alternativa di livello. Lunedì contro il Pisa Kean si riprenderà il posto al centro dell’attacco ma il ragazzone arrivato nella scorsa estate dal Cagliari sa di poter essere prezioso anche a gara in corso