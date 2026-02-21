"La Fiorentina si scopre meno Kean dipendente". La Gazzetta su Piccoli
FirenzeViola.it
La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parla di Roberto Piccoli e della prestazione in Polonia che ha convinto la rosea. "Sacrificio, affidabilità ed efficacia" scrive il quotidiano che sottolinea come l'attaccante scuola Atalanta si stia guadagnando così credibilità e fiducia dopo un inizio sulle montagne russe, condizionato anche dal momento no della squadra.
La Fiorentina si sta scoprendo un po’ meno Kean dipendente e Paolo Vanoli sa che là davanti può contare su un’alternativa di livello. Lunedì contro il Pisa Kean si riprenderà il posto al centro dell’attacco ma il ragazzone arrivato nella scorsa estate dal Cagliari sa di poter essere prezioso anche a gara in corso
Pubblicità
Primo Piano
Fiorentina, il passo avanti è nella testa: da "non-squadra" a squadra vera come a Como e in Polonia. Ma sarà vera svolta solo con la terza vittoria di fila, nel derby col Pisa. Lunedì attenzione agli spilungoni nerazzurridi Alberto Polverosi
Le più lette
1 Fiorentina, il passo avanti è nella testa: da "non-squadra" a squadra vera come a Como e in Polonia. Ma sarà vera svolta solo con la terza vittoria di fila, nel derby col Pisa. Lunedì attenzione agli spilungoni nerazzurri
2 Un gruppo ricostruito e una condizione fisica ritrovata, i meriti di Vanoli in attesa di conferme con il Pisa
Copertina
FirenzeViolaUn gruppo ricostruito e una condizione fisica ritrovata, i meriti di Vanoli in attesa di conferme con il Pisa
Luca CalamaiLa rivincita di Ranieri. In Polonia non hanno giocato bambini e giocatori finiti ma una Fiorentina vera. Sognare di vincere la Conference è la spinta per inseguire con più forza la salvezza. Con Paratici si fa calcio
Lorenzo Di BenedettoLa vittoria del Lecce a Cagliari è un bene per la Fiorentina, ecco perché. La gara col Pisa sarà l'ennesimo esame e fino a ora i viola non ne hanno superato neanche uno. Prima la Conference, ma la salvezza vale troppo di più
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com